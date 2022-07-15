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    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada

    Bir yakınını hastaneye götüren Halit Dindar’ın kullandığı otomobil ile Vural Gezici idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Gezici’nin otomobili takla attı.
    • 15.07.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 09:01
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    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde, yakınını özel bir hastaneye götürdüğü sırada Eski Bağlar Caddesi’ne sapan Ergene ilçesi İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar’ın kullandığı otomobile, aynı yönde seyreden Vural Gezici idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

    Gezici’nin kullandığı otomobil kazanın şiddeti ile takla attı.

    2 kişi yaralandı

    Gezici ve yolcu olarak bulunan Yasin Yaman yaralandı. Sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

    Tekirdağ'da hasta taşıyan araca otomobil çarpıp takla attı VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Kazayla ilgili konuşan İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar, “Bir yakınımızı doktora diye götürmek için yola çıkmıştık. Maalesef talihsiz bir kazaya karıştık. Biz de bir şey yok. Çok şükür takla atan araçtaki yaralıların durumu iyi.” diye konuştu.

    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada #1

    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada #2

    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada #3


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