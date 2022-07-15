- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada
Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada
- 15.07.2022 - 08:57
- Güncelleme : 15.07.2022 - 09:01
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde, yakınını özel bir hastaneye götürdüğü sırada Eski Bağlar Caddesi’ne sapan Ergene ilçesi İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar’ın kullandığı otomobile, aynı yönde seyreden Vural Gezici idaresindeki otomobil arkadan çarptı.
Gezici’nin kullandığı otomobil kazanın şiddeti ile takla attı.
2 kişi yaralandı
Gezici ve yolcu olarak bulunan Yasin Yaman yaralandı. Sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da hasta taşıyan araca otomobil çarpıp takla attı VİDEO
Sağlık durumları iyi
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili konuşan İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar, “Bir yakınımızı doktora diye götürmek için yola çıkmıştık. Maalesef talihsiz bir kazaya karıştık. Biz de bir şey yok. Çok şükür takla atan araçtaki yaralıların durumu iyi.” diye konuştu.