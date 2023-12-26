Tekirdağ'da hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanını darbetti. Saldırgan, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İHA

Tekirdağ'da 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.’yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü.

İleri seviyede kanser hastası olan K.A.’ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti.

Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personeli tarafından dışarıya çıkarıldı.

Babasıyla fazla ilgilenmediği gerekçesiyle saldırdı

Bu duruma sinirlenen H.A., sağlık çalışanı Emrah T.’ye yumruk atarak darbetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı.

Olaydan sonra gözaltına alınan H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi.

'Kendimi tutamayıp yumruk attım'

Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.’dan şikayetçi oldu.

Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)