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    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi

    Kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 10:10
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    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ve aynı zamanda Türkgücü Mahallesi yoluna bağlanan yol üzerinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka bir araç çarpıştı.

    Kaza sonrası yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    BİR ANLIK DİKKATSİZLİK…

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bir anlık dikkatsizliğin kazaya yol açtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi ViDEO

    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi #1

    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi #2

    Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi #3


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