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Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi

Tekirdağ’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi

Kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.