Tekirdağ'da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü

Ergene ilçesinde 'U' dönüşünün yasaklandığı kavşaktan dönen aracın, minibüs ile çarpışması sonucu araçta bulunan baba yaralandı, 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Tekirdağ Ergene-Çerkezköy karayolunun Avantaş mevkisindeki ışıklı kavşakta yasak olmasına karşın kavşaktan ‘U’ dönüşü yapan Hakan Karakuş kaza yaptı.

59 TM 258 plakalı otomobil ile yasak dönüş yapan Karakuş, Özcan Suçin'in kullandığı 59 ACM 316 plakalı minibüs çarpıştı.

BABA OĞUL ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada, Hakan Karakuş ile yanındaki oğlu Salih Karakuş (17) araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVLADINI KAZADA KAYBETTİ

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Karakuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, minibüs sürücüsü Özcan Suçin'i, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Tekirdağ'da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı VİDEO























