Petrol
111.12
-5.33%
Euro
16.28
-0.08%
Dolar
14.84
0.07%
Altın
922.37
-1.24%
Borsa
2184
0.41%
Bitcoin
700.673
5.57%
BTXN Coin
39.99
0.57%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Tekirdağ'da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü

    Ergene ilçesinde 'U' dönüşünün yasaklandığı kavşaktan dönen aracın, minibüs ile çarpışması sonucu araçta bulunan baba yaralandı, 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü

    Tekirdağ Ergene-Çerkezköy karayolunun Avantaş mevkisindeki ışıklı kavşakta yasak olmasına karşın kavşaktan ‘U’ dönüşü yapan Hakan Karakuş kaza yaptı.

    59 TM 258 plakalı otomobil ile yasak dönüş yapan Karakuş, Özcan Suçin'in kullandığı 59 ACM 316 plakalı minibüs çarpıştı.

    BABA OĞUL ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada, Hakan Karakuş ile yanındaki oğlu Salih Karakuş (17) araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    EVLADINI KAZADA KAYBETTİ

    Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Karakuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Polis, minibüs sürücüsü Özcan Suçin'i, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

    Tekirdağ'da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı VİDEO

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #1

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #2

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #3

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #4

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #5

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #6

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #7

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #8

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #9

    Tekirdağ da hatalı dönüş yapan araç minibüsle çarpıştı: Baba yaralandı oğlu öldü #10


    İlginizi Çekebilir

    Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu
    Dünya

    Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    'Antalya Havalimanı kira bedelinin ilk taksidi ödendi'
    Ekonomi

    'Antalya Havalimanı kira bedelinin ilk taksidi ödendi'

    Görüş Bildir