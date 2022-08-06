Tekirdağ Çorlu’da acil bir ihbara giden itfaiye ve sağlık ekipleri, servis minibüslerinin sağlı sollu gelişigüzel parklanmaları nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Tekirdağ Çorlu'daki Reşadiye Mahallesi Sonbahar Sokak’ta bir ihbara giden itfaiye ve sağlık birimi, olay yerine az bir mesafe kala Yunus Emre Aralığı Sokak’ta zor anlar yaşadı.

Olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, servis minibüslerinin gelişigüzel park edilmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, yol açılmayınca olay yerine ulaşmak için başka sokaklardan dolanmak zorunda kaldı.

Tekirdağ'da hatalı park vatandaşları çileden çıkardı VİDEO





Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer ve mahalle sakinleri duruma sert tepki gösterdi.

"Artık yoruldum ben de bıktım"

Reşadiye Muhtarı Yelda Tuncer, “Bu düzensiz park yapan araçları ben çektiriyorum, bir süre sonra yine park ediyorlar. Ekip gelip işlem yapıyor ama yine umurlarında bile olmuyor. Artık yoruldum ben de bıktım. Bu durumdan ben de memnun değilim, muhtarlığın önünü kapatıyorlar ve engelli vatandaşlarımız da girmekte zorluk çekiyor. İtfaiye aracı da geçemedi. Belediyeden duba getirttim, dubaları kırdılar, saksı getirttim saksılar da dayanmadı onları da kırdılar. Pes yani artık arkadaş, bunlara nasıl çare bulacağız bilmiyorum” diye konuştu.

"Bu kadar duyarsızlık olmaz"

İHA'nın aktardığına göre yoldan geçen bir sürücü de, “Sık sık aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İtfaiye, ambulans yoldan geçemiyor. Yazıktır, günahtır. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Sanki burası otobüs durağı. Adam keyfine göre minibüsü park etmiş” diyerek tepki gösterdi.



