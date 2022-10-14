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    Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi

    Bir ay boyunca evlere ve iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüphelinin yakalanması için 2 bin 835 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi, çalışmalar sonucu hırsızlar yakalandı.
    • 14.10.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:49
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    Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi

    Tekirdağ Çorlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1 aydır ev ve iş yerlerinde toplamda meydana gelen 44 hırsızlık olayını açığa kavuşturmak için harekete geçti.

    Polis ekipleri yaşanan 44 ayrı hırsızlığın birbiri ile bağlantılı olması ihtmalini göz önnde bulundurarak titizlikle çalışmalarına devame etti.

    300 adet güvenlik kamerası incelendi

    Polis ekipleri, inceledikleri 300 güvenlik kamerasında kayıtlı 2 bin 835 saatlik görüntüleri izleyerek hırsızlık yapanların kimlikleri tespit edildi.

    Ekiplerin  özverili şekilde yaptığı çalışmalar ile adresleri tespit edilen hırsızların evine baskın düzenlendi. Yapılan baskında, çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi ve 36 kişi gözaltına alındı.

    16 kişi tutuklandı

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlananmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tekirdağ da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi #1

    Tekirdağ da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi #2

    Tekirdağ da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi #3


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