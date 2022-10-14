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Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi

Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi

Bir ay boyunca evlere ve iş yerlerine girip hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüphelinin yakalanması için 2 bin 835 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi, çalışmalar sonucu hırsızlar yakalandı.