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- Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi
Tekirdağ'da hırsızları yakalamak için 2 bin 835 saatlik görüntü incelendi
- 14.10.2022 - 12:36
- Güncelleme : 14.10.2022 - 12:49
Tekirdağ Çorlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1 aydır ev ve iş yerlerinde toplamda meydana gelen 44 hırsızlık olayını açığa kavuşturmak için harekete geçti.
Polis ekipleri yaşanan 44 ayrı hırsızlığın birbiri ile bağlantılı olması ihtmalini göz önnde bulundurarak titizlikle çalışmalarına devame etti.
300 adet güvenlik kamerası incelendi
Polis ekipleri, inceledikleri 300 güvenlik kamerasında kayıtlı 2 bin 835 saatlik görüntüleri izleyerek hırsızlık yapanların kimlikleri tespit edildi.
Ekiplerin özverili şekilde yaptığı çalışmalar ile adresleri tespit edilen hırsızların evine baskın düzenlendi. Yapılan baskında, çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi ve 36 kişi gözaltına alındı.
16 kişi tutuklandı
DHA'dan edinilen bilgilere göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlananmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.