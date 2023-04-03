Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Sait Güngör Sokak'ta, 1 otomobilin çalınmasıyla çalışma başlatan polis, bölgedeki 25 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceledi.
Ekipler, görüntülerden hırsızlık şüphelilerinin E.D., G.Ç., E.B. ve T.Y. olduğunu belirledi.
Çalıntı araçlar kömürlükten çıktı
Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı otomobil ile evlerinin kömürlüklerinde 4 motosiklet ele geçirildi.
Motosikletlerin, İstanbul'un Silivri ile Tekirdağ'ın Ergene ilçelerinden çalındığı tespit edildi.
Şüphelilerin otomobili iterek götürdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
3 kişi tutukladı
Otomobil ve motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., G.Ç. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.