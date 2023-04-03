DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Sait Güngör Sokak'ta, 1 otomobilin çalınmasıyla çalışma başlatan polis, bölgedeki 25 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceledi.

Ekipler, görüntülerden hırsızlık şüphelilerinin E.D., G.Ç., E.B. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Çalıntı araçlar kömürlükten çıktı

Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı ile evlerinin kömürlüklerinde 4 ele geçirildi.

Motosikletlerin, İstanbul'un Silivri ile Tekirdağ'ın Ergene ilçelerinden çalındığı tespit edildi.

Şüphelilerin otomobili iterek götürdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişi tutukladı

Otomobil ve motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., G.Ç. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil ve motosiklet hırsızları, 200 saatlik kamera kaydı incelenip yakalandı #1
Otomobil ve motosiklet hırsızları, 200 saatlik kamera kaydı incelenip yakalandı #2
Otomobil ve motosiklet hırsızları, 200 saatlik kamera kaydı incelenip yakalandı #3