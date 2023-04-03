Tekirdağ'da husumetli aileler çatıştı: 2 ölü 3 yaralı Tekirdağ Süleymanpaşa'da iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ölürken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan kavgada kan aktı.

Sabah erken saatlerde Aydoğdu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü

Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen F.G. ve E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.