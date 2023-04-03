Tekirdağ'da husumetli aileler çatıştı: 2 ölü 3 yaralı

İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan kavgada kan aktı.
Sabah erken saatlerde Aydoğdu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi öldü
Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen F.G. ve E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Polis ekipleri kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.