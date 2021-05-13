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- Tekirdağ'da husumetli grupların kavgası kanlı bitti
Tekirdağ'da husumetli grupların kavgası kanlı bitti
Tekirdağ'da husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, olaylardan habersiz balkonunda bulunan vatandaş yaralandı.
- İHA
- 13.05.2021 - 05:15
- Güncelleme : 13.05.2021 - 06:13
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen kişiler kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesiyle silahlar ateşlendi.
BALKONUNDA YARALANDI
O sırada evinin balkonunda bulunan N.Ç, ateşlenen silahtan yayılan saçmalarla yaralandı.
Yaralı Devlet Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Tekirdağ'da husumetliler arasında silahlı kavgada balkondaki bir kişi yaralandı VİDEO