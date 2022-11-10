- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı
Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı
Daha önce aralarında yaşanan küfürleşme nedeni husumetli olduğu M.G.’ye yumruk atan M.D., bacağından bıçaklandı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 10.11.2022 - 09:30
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:21
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzerinde, perşembe pazarı mevkiinde iddiaya göre M.D. bir isimli şahıs, daha önce küfürleşme nedeniyle husumet yaşadığı M.G.’yi görünce yanına koştu.
M.D.’nin yumruk atması sonucu ikili arasında kavga çıktı.
Bacağından bıçaklandı
İHA’nın haberine göre; bıçaklı saldırı uğrayan M.D., bacağından yaralandı. M.D., olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırgan, gözaltına alındı
M.G. ise, saldırdığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anları kamerada
Olay anlarından geriye, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.
Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı ViDEO