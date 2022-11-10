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Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı

Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı

Daha önce aralarında yaşanan küfürleşme nedeni husumetli olduğu M.G.’ye yumruk atan M.D., bacağından bıçaklandı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.