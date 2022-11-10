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    Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı

    Daha önce aralarında yaşanan küfürleşme nedeni husumetli olduğu M.G.’ye yumruk atan M.D., bacağından bıçaklandı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 10.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:21
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    Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzerinde, perşembe pazarı mevkiinde iddiaya göre M.D. bir isimli şahıs, daha önce küfürleşme nedeniyle husumet yaşadığı M.G.’yi görünce yanına koştu.

    M.D.’nin yumruk atması sonucu ikili arasında kavga çıktı.

    Bacağından bıçaklandı

    İHA’nın haberine göre; bıçaklı saldırı uğrayan M.D., bacağından yaralandı. M.D., olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Saldırgan, gözaltına alındı

    M.G. ise, saldırdığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay anları kamerada

    Olay anlarından geriye, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

    Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı ViDEO

    Tekirdağ’da, husumetlisine yumruk atınca bıçaklandı #1


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