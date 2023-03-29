Tekirdağ'da iki otomobil çarptıştı: 5 yaralı Çorlu ilçesindeki kavşakta ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndü. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

N.K. (24) idaresindeki 41 N 4426 plakalı otomobil ile R.S. (27) yönetimindeki 22 HT 259 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Otomobillerden biri kameraya çarptı

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobillerden biri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına çarptı.

5 kişi yaralandı

Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile yolcu olarak bulunan S.K. (18), Ç.C.B. (6) ve A.Y. (27) yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.