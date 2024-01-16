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Tekirdağ’da inşaat göçüğü can aldı: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ’da inşaat göçüğü can aldı: 1 ölü 1 yaralı İnşaatta hafriyat çalışması sırasında meydana gelen göçük iki işçiyi içine aldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucundan bir işçi yaralı olarak kurtarılırken diğer işçi hayatını kaybetti.