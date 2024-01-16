DHA
Tekirdağ'daki fabrika inşaatında korkunç bir olay yaşandı.
Ergene ilçesinde bulunan inşaatta hafriyat çalışmaları sırasında 9 metre derinlikte olan Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı göçük altında kaldı.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
12 saat sonra yaralı halde çıkarıldı
Ekiplerin hummalı çalışmaları 12 saat sürdü.
Uzun süren çalışmalar sonrasında Adem Kalaycı, yaralı olarak toprak altından kurtarılarak bölgede bulunan hastaneye kaldırıldı.
1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler kurtarma çalışmasına devam ederken bir süre sonra Zekeriya Midilli'nin cansız bedenine ulaştı.
Son olarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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