Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında kavga çıktı: 1 kişi yaralandı Babasının tartıştığı adamı kalçasından bıçaklayarak kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İHA

Tekirdağ'da yaşanan kavga kanlı bitti.

Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan E.C. ve A.K. arasında, E.C'nin işe gelmemesi ve alkol alması nedeniyle tartışma çıktı.

Kalçasından bıçaklandı

Çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören A.K.’nin oğlu D.K., aracından aldığı bıçakla E.C.’yi kalçasından bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.C.'yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Gözaltına alındı

Olay sonrası kaçan D.K. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)