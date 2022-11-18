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    Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı

    İnşaat alanında çalışan usta, kaza sonucu spiral makinesiyle iki parmağını kesti. Usta, kopan parmaklarına dikiş atılmak üzere ameliyata alındı.
    • 18.11.2022 - 14:03
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    Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Aziz Ağa Aralığı Sokak’taki inşaat alanında tahta kalaslarını doğrayan usta N.A., bir anda dengesini kaybetti.

    Usta N.A., spiral makinesiyle kaza sonucu iki parmağını kesti.

    Kopan parmakları dikilecek

    Yaralanan N.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre N.A., kopan parmakların dikilmesi için ameliyata alındı.

    Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı #1

    Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı #2

    Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı #3


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