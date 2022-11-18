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- Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı
Tekirdağ’da inşaat ustası, iki parmağını spiral makinesine kaptırdı
İnşaat alanında çalışan usta, kaza sonucu spiral makinesiyle iki parmağını kesti. Usta, kopan parmaklarına dikiş atılmak üzere ameliyata alındı.
- 18.11.2022 - 14:03
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Aziz Ağa Aralığı Sokak’taki inşaat alanında tahta kalaslarını doğrayan usta N.A., bir anda dengesini kaybetti.
Usta N.A., spiral makinesiyle kaza sonucu iki parmağını kesti.
Kopan parmakları dikilecek
Yaralanan N.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre N.A., kopan parmakların dikilmesi için ameliyata alındı.