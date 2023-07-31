Tekirdağ’da internette ek iş arayan kişi, 300 bin lira dolandırıldı İnternet üzerinden ek iş arayan ve önüne gelen bir sitenin linkine tıklayan kişi, 300 bin lirasından oldu.

İHA Dolandırıcılara parasını kaptıran kaptırana… Onca uyarı ve bilgilendirmeye rağmen yine binlerce lira, kimliği belirsiz şüphelilerin eline geçti, yine birileri mağdur oldu… Ek iş arıyordu... Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve ek iş arayan H.M., “Google” arama motoruna ek iş ilanları yazdı. H.M., karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Çok geçmeden H.M., bir telefon aldı. 300 bin TL kaptırdı Online olarak ürün satması istenen H.M.’ye, o ürünlerden kâr payı alacağı söylendi. Telefondaki kişi, H.M.’den açtıkları bir hesaba para yatırmasını istedi. Toplamda 300 bin TL’yi değişik tarihlerde verilen IBAN hesaplarına aktaran H.M., kâr payı alamayınca parasını geri istedi. Şikayetçi oldu Ancak parasını alamayan H.M., dolandırıldığını anladı. Emniyetin yolunu tutan H.M., şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.