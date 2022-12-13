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- Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada
Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada
Muratlı'da bir şahıs, girdiği iş yerinde, hırsızlık yapmaya çalışırken bir çalışana yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 13.12.2022 - 19:31
- Güncelleme : 13.12.2022 - 20:24
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Belediye İş Merkezi’ndeki bir nakliye firmasına ait iş yerinde, öğleden sonra, bir hırsızlık olayı meydana geldi.
İş yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, kapıdan içeri bir süre baktıktan sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek askıda asılı vaziyette duran montların ceplerini yokladı.
Yakalandı
İş yerine dönen çalışana yakalanan şüpheli, bir süre durumu izah etmeye çalıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; yaşanan hırsızlık teşebbüsü vakasına ilişkin görüntüler, işyerinin güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.
Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi VİDEO