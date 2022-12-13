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Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada

Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada

Muratlı'da bir şahıs, girdiği iş yerinde, hırsızlık yapmaya çalışırken bir çalışana yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.