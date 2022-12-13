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    Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada

    Muratlı'da bir şahıs, girdiği iş yerinde, hırsızlık yapmaya çalışırken bir çalışana yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 13.12.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 20:24
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    Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Muratlı Belediye İş Merkezi’ndeki bir nakliye firmasına ait iş yerinde, öğleden sonra, bir hırsızlık olayı meydana geldi.

    İş yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, kapıdan içeri bir süre baktıktan sonra kimsenin olmamasını fırsat bilerek askıda asılı vaziyette duran montların ceplerini yokladı.

    Yakalandı

    İş yerine dönen çalışana yakalanan şüpheli, bir süre durumu izah etmeye çalıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yaşanan hırsızlık teşebbüsü vakasına ilişkin görüntüler, işyerinin güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.

    Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık girişimi VİDEO

    Tekirdağ da iş yerinden hırsızlık girişimi kamerada #1


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