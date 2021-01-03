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    Tekirdağ’da işçi servisleri birbirine girdi: 19 yaralı

    İki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 10:12
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    Tekirdağ’da işçi servisleri birbirine girdi: 19 yaralı

     

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Edirne kara yolu üzerindeki fabrikalara işçi servisliği yapan Serkan B., yönetimindeki midibüs ile Şaban A.’nın kullandığı  midibüs birbirine girdi.

    19 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

     


    Tekirdağ’da işçi servisleri birbirine girdi: 19 yaralı #1

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    Tekirdağ’da işçi servisleri birbirine girdi: 19 yaralı #6


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