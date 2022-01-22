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- Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü
Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü
Bir kediye işkence ederek canice öldürdüğü görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 22.01.2022 - 17:34
Tekirdağ Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde kedinin öldüğünü gören mahalle sakinleri, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevrede bulunan KGYS ve güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
CANİCE KATLETTİ
Yaklaşık 80 saat kameraları inceleyen ekipler, şüpheli bir kişinin araçların yanına çağırdığı kediyi canice öldürdüğünü gördü.
O anların görüntüsü de ortaya çıktı.
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TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından yaşadığı adreste gözaltına alınan S.A ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.