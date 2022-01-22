Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
488.301
-6.87%
BTXN Coin
30.97
-0.09%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü

    Bir kediye işkence ederek canice öldürdüğü görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü

    Tekirdağ Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde kedinin öldüğünü gören mahalle sakinleri, polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevrede bulunan KGYS ve güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

    CANİCE KATLETTİ

    Yaklaşık 80 saat kameraları inceleyen ekipler, şüpheli bir kişinin araçların yanına çağırdığı kediyi canice öldürdüğünü gördü.

    O anların görüntüsü de ortaya çıktı.

    Tekirdağ'da kediyi önce vurdu sonra boğarak öldürdü VİDEO

    TUTUKLANDI

    Polis ekipleri tarafından yaşadığı adreste gözaltına alınan S.A ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü #1

    Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü #2

    Tekirdağ’da işkence ettiği kediyi canice öldürdü #3


    Görüş Bildir