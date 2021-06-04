Tekirdağ’da ıslak mendil operasyonu: 2 gözaltı

Islak mendil nakliyesi için WhatsApp grubundan bir nakliyeci ile anlaşan şahsın, 218 bin liralık malı Tekirdağ’a kaçırıldı. Polis, belirlenen depoya baskın yaparak, malları sahibine iade etti.

Gaziantep’ten İstanbul’a bir tır dolusu ıslak mendilin taşıtmak amacıyla nakliyecilerin üye olduğu bir WhatsApp grubuna ilan veren S.Y., kendisini Sedat olarak tanıtan kişi ile anlaştı.

Sedat olarak kendini tanıtan şahıs, malların yüklendiği tırın şoförünün bilgilerini S.Y.’ye attı.

Malların yola çıktığını ilettikten sonra S.Y., sık sık şoför ile iletişim kurdu.

POLİSE BİLDİRDİ

Mallar yerine zamanında yerine teslim edilmeyince, S.Y. kendisine verilen telefon numaralarını aradı.

Şoföre ulaşamayınca, durumu polise bildirdi.

Kendi yaptığı araştırmalar sonucunda gerçek şoföre ulaşan S.Y., malların Sedat isimli şahsın belirttiği Beylikdüzü’nde bir adrese teslim edildiğini öğrendi.

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PLAKA VE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Fakat polis ekipleri, 218 bin liralık malzemenin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü’nde indirilen malların tır ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirildiğini belirledi.

Tır sürücüsünün de aynı yöntemle WhatsApp grubundan ayarlandığı ortaya çıktı.

Tırı Çorlu ilçesinde karşılayan aracın plakası ve tırı karşılayan şahısların kimliği tespit edildi.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

M.K. ve V.K. olduğu belirlenen şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda mallar ele geçirildi, M.K. ve V.K. yakalandı.

İSTANBUL EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Dolandırıcılık yoluyla elde edilen yaklaşık 218 bin lira değerindeki mallara el konularak, müştekisine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, gerekli işlemlerin devamı için İstanbul ekiplerine teslim edildi.