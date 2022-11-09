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    Tekirdağ'da kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmaya çalışıldı

    Vural K. isimli şahıs, kaçırdığı kız arkadaşının ailesi tarafından dükkana kilitlendi. Vural K.'yi, aile tarafından ateşe verilen dükkanda yanmaktan çevredeki vatandaşlar kurtardı.
    • 09.11.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:59
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    Tekirdağ'da kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmaya çalışıldı

    Tekirdağ’da, kız arkadaşını kaçırdığı ileri sürülen Vural K.'nin Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki dükkanına, kızın ailesi geldi.

    Konuşmak için gelen aile ile Vural K. arasında tartışma çıkınca olay büyüdü.

    İkinci el eşya dükkanında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Vatandaşlar yardımına koştu

    Gerginliğin artması üzerine kaçırılan kızın ailesi, kapıları Vural K.'nin üzerine kilitledikten sonra dükkanı ateşe verdi.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yanmaktan son anda kurtulan Vural K., dışarı çıkarıldı

    Tekirdağ da kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmaya çalışıldı #1

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler, mağazada çıkan yangını kısa sürede yangını söndürdü.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Tekirdağ da kaçırdığı kızın yakınları tarafından yakılmaya çalışıldı #2


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