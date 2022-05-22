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    Tekirdağ'da kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Tekirdağ'da alkollü olduğu belirlenen otomobil şoförü ters girince kamyonla çarpışarak kazaya sebebiyet verdi.
    • 22.05.2022 - 05:48
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    Tekirdağ'da kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Tekirdağ'da gece yarısı Çorlu - Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

    Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

    Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S’nin alkollü olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı #1

    "Üzerime geldi, kaçamadım"

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, “Çerkezköy’e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı” diye konuştu.

    Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

    Tekirdağ da kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı #2


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