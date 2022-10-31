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    Tekirdağ'da kamyonet, elektrik direğine çarptı

    Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada; 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • 31.10.2022 - 19:22
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    Tekirdağ'da kamyonet, elektrik direğine çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'ndeki kara yolu üzerinde akşam saatlerinde bir kaza olayı meydana geldi.

    Batuhan D. yönetimindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı.

    Bilanço: 2 ölü, 6 yaralı

    İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan durumu ağır olan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 aylık olduğu belirtilen bebek ile 1 kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

    Tekirdağ da kamyonet, elektrik direğine çarptı #1

    Soruşturma devam ediyor

    Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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