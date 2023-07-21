Tekirdağ'da kamyonetin çaptığı yaya hayatını kaybetti Çorlu'da yolun emniyet şeridi bölümünde yürürken kamyonetin çarptığı Metin Söğüt hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Demirkaya mevkisinde Mert Ö.’nün kullandığı kamyonet, yolun güvenlik şeridinde yürüyen 53 yaşındaki Metin Söğüt’e çarptı.

Kamyonet, su kanalına düşüp, sete çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Metin Söğüt’ün yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Ö. ile yanındaki kişi, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Söğüt’ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.