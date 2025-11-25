Tekirdağ'da kamyonun açılan damperi direkleri yıktı

- Tekirdağ Muratlı'da bir kamyonun açılan damperi, direkleri yıkarak devrilmesine neden oldu.
- Sürücü hafif sıyrıklarla hastaneye başvurdu.
- Yol, temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, M.A. (42) yönetimindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi seyir hâlindeyken bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper, yol üzerindeki güvenlik kamerası ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine yol açtı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay sonrası kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu.
Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Yol, yapılan temizleme çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.