Tekirdağ'da kamyonun açılan damperi direkleri yıktı

Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde seyreden bir kamyonun açılan damperi, kamera ve aydınlatma direklerini devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 21:21
  • Tekirdağ Muratlı'da bir kamyonun açılan damperi, direkleri yıkarak devrilmesine neden oldu.
  • Sürücü hafif sıyrıklarla hastaneye başvurdu.
  • Yol, temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, M.A. (42) yönetimindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi seyir hâlindeyken bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper, yol üzerindeki güvenlik kamerası ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine yol açtı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay sonrası kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu.

Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Yol, yapılan temizleme çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

