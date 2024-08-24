Tekirdağ'da kan donduran cinayet: Eşini döverek öldürdü Tartıştığı 2 çocuğunun annesi Elif Dim’i döverek öldüren Hasan Dim'in yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

DHA

Tekirdağ'da kan donduran bir cinayet yaşandı.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi 38 yaşındaki Elif Dim arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Evde çocukların bulunmadığı sırada çıkan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü.

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM GİT BAK"

Dim daha sonra evden çıkıp, mahalledeki kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gidip, “Anneni öldürdüm, eve git bak” diyerek uzaklaştı.

Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeninin bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk incelemede vücudunda darp izleri bulunan Elif Dim’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan Hasan Dim’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)