Süleymanpaşa sahilinde, kanalizasyon atıklarının denize aktığını söyleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşamız TESKİ’nin iş bilmezlikleri ile yıllardır sorunlar yaşıyor" dedi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karıştığı, bu nedenle denize pislik attığı iddia edildi.

İHA’nın haberine göre; suyun denize karıştığı noktada zaman zaman renk değişimleri gözlemlenirken, çevreye kötü kokuların yayıldığı belirtildi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) kontrolünde bulunan bölgede, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak denize atık su boşaltılmadığını ifade etse de ortaya çıkan görüntüler, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj görüntülerinin yeniden yaşanmasının habercisi olarak yorumlandı.

Tekirdağ'da, kanalizasyon atıklarının denize aktığı iddia edildi VİDEO



“Sadece Süleymanapaşa’da değil, tüm Tekirdağ’da bu sorunlar yaşanıyor”

Bölgede kısa bir inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Ben doğrudan konunun muhatabı TESKİ Genel Müdürüne seslenmek istiyorum. Süleymanpaşamız TESKİ’nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor. Sadece Süleymanapaşa’da değil, tüm Tekirdağ’da bu sorunlar yaşanıyor. İşte bu yağmur suyuna karışan kanalizasyonlardan kokudan durulmuyor.





“1 buçuk katrilyon devasa borcu olan bir TESKİ”

Daha önce bu konuyla ilgili Kadir Başkan bir açıklama yapmıştı. ‘Ya onlar yağmur suyu. Lağım değil’ demişti. Gelsin o zaman bir kokuya baksın. Daha doğrusu TESKİ’den sorumlu genel müdür bir dinlesin. Öyle kaçak yerlere, değişik yerlere deşarj yapmakla, Altınova sahilinde kaçak deşarjlarla olmaz bu işler. Şu an denizin dibindeyiz, kanalizasyon atıkları denize akıyor. Bunun rezilliğini bütün milletimiz, 210 bin kişi çekmek zorunda kalıyor. Yazın Kiraz Festivalimiz var. Kiraz Festivali’nde de aynı sorunu sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ’nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan genel müdür, orada oturacağına, kalkıp bu sahilleri bir kontrol etmesi lazım. 1 buçuk katrilyon devasa borcu olan bir TESKİ. Batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış bir TESKİ maalesef.





“Sahilin tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ”

Bizim yaklaşık 135 kilometre sahil hattımız var. Sahilin tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ. Allah, Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Anlaşılan 2 yıl daha bu iş bilmez genel müdürü ve yardımcılarının bu sıkıntılarını yaşayacağız.”