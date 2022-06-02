Tekirdağ’da katil zanlısı, bıçakladığı şahsın başında sela okudu

Kavga sırasında Ercan Öztürk’ü göğsünden bıçaklayan Metin K., Öztürk kanlar içindeyken sela okuyup olay yerinden kaçtı. Metin K., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Kemalettin Mahallesi Yel değirmeni Sokak’ta, gece saatlerinde arkadaşları ile oturan Ercan Öztürk, yoldan geçen Metin K. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Metin K., üzerindeki kelebek diye tabir edilen bıçağı Öztürk’ün göğsüne sapladı.

DHA’nın haberine göre; aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı.

Selasını okuyup kaçtı

Öztürk’ün başında sela okuyan Metin K., bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olaydan sonra kaçan Metin K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.