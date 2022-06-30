Tekirdağ'da kaza sonrası garip tartışma

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında, görenleri şaşkına çeviren bir tartışma çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Derinyol Sokak ile Namazgah Sokak ayrımında otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet sahibi ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

"O benim kardeşim, sakin ol"

Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sahibini sakinleştirmek isteyen araç sürücüsünün ağabeyi, “O benim kardeşim, sakin ol.” dedi.

"Kardeşin dünya lideri değil"

İHA'nın aktardığına göre motosiklet sahibi de, “Senin kardeşin dünya lideri değil.” dedi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar sakinleşerek anlaşma sağlandı.