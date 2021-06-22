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    Tekirdağ'da kenevir serasına çevrilen daireye baskın

    Emniyet ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda, evin çatı katında Hint kenevirinin yetiştirildiği sera imha edildi.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 12:39
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    Tekirdağ'da kenevir serasına çevrilen daireye baskın

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesinde tespit edilen ikamette arama yapıldı.

    HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalar neticesinde ikametin çatı katında oluşturulmuş sera ortamında saksılara ekilmiş vaziyette 17 kök halinde Hint keneviri bitkisi ve bitki yetiştirmede kullanılan farklı ebatlarda 2 kutu sıvı gübre ele geçirildi.

    İkamette bulunan A.A. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlanırken, uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

    Tekirdağ da kenevir serasına çevrilen daireye baskın #1

    Tekirdağ da kenevir serasına çevrilen daireye baskın #2

    Tekirdağ da kenevir serasına çevrilen daireye baskın #3

    Tekirdağ da kenevir serasına çevrilen daireye baskın #4

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