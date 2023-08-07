Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangını çıktı

İHA
Felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.
Kocaeli'de yaşanan TMO silosundaki patlamanın ardından bir olay da Tekirdağ'da yaşandı.
Akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesindeki kimya fabrikasında yangın başladı.
Palamalar yaşanıyor
Çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşandığı belirtildi.
Ekipler seferber oldu
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.