İHA

Felaketlerin ardı arkası kesilmiyor.

Kocaeli'de yaşanan TMO silosundaki patlamanın ardından bir olay da Tekirdağ'da yaşandı.

Akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesindeki kimya fabrikasında başladı.

Palamalar yaşanıyor

Çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşandığı belirtildi.

Ekipler seferber oldu

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangını çıktı