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    Tekirdağ’da kiraladığı evde kaçak sigara üretti

    Kiraladığı evde kaçak sigara imal eden şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:05
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    Tekirdağ’da kiraladığı evde kaçak sigara üretti

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, Kızılpınar Mahallesi’nde kiraladığı tek katlı evde kaçak sigara imal etti.

    Kızılpınar Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri alınan bilgi üzerine adrese operasyon düzenledi.

    44 KİLO KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, 1 adet türün nemlendirme makinesi, 44 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet içime hazır makaron, 15 bin adet boş makaron, bin 500 adet makaron satımı için sigara kutusu, 199 adet bandrol ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Olayla bağlantısı olan şahıs gözaltına alındı. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Tekirdağ’da kiraladığı evde kaçak sigara üretti #1

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