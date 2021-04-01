Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ’da kiraladığı evde kaçak sigara üretti

Tekirdağ’da kiraladığı evde kaçak sigara üretti

Kiraladığı evde kaçak sigara imal eden şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.