Tekirdağ'da Kırgız gelinini parçalara ayıran kayınpederin cezası belli oldu Çerkezköy'de 2 torununun annesi olan Kırgız Ayat Adsız'ı bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayıran 67 yaşındaki Fehmi Adsız'a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrikada çalışan Tolgahan Atsız, Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız ile evlenip, annesi Seher ve emekli babası Fehmi Adsız ile aynı evde yaşama başladı.

2 çocuk sahibi olan Kırgız uyruklu Ayat Adsız ile oğlunun evlenmesine karşı çıkan Seher ve Fehmi Adsız arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

11 Ekim 2021 günü Fehmi Adsız, oğlunun işte olduğu, eşi ve büyük torunun da dışarıda bulunduğu sırada gelini ile yine tartıştı.

Tartışma sırasında Fehmi Adsız, banyoda bulunan gelini Ayat Adsız'a, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Ayat, saldırıya karşı kendisini korumak isterken ikili arasında arbede yaşandı.

16 yerinden bıçakladı, testereyle parçaladı

Fehmi Adsız, yere yatırdığını gelinini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından kol ve bacaklarını testere ile kesip, evlerinin önünde park halindeki otomobilin bagajına çöp poşetler içinde bıraktı.

Fehmi Adsız, gelininin banyoda bulunan vücudunun diğer kısımlarını kesemeden eşi Seher Adsız eve geldi. Kocasının gelinini bıçaklayarak öldürdüğünü söylemesi üzerine Seher Adsız’ın durumu komşularına bildirmesi üzerine polise haber verildi.

Gözaltına alınan Fehmi Atsız, tutuklandıktan sonra, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'müebbet hapis' istemiyle dava açıldı.

Fehmi Adsız, savunmasında, oğlunun kendileri rızası dışında Ayat Adsız ile nikah kıydığını belirterek, bu yüzden oğluyla aralarının çok iyi olmadığını söyledi.

"Bana ters sözler söyledi"

Gelininin oğluna özenli davranmadığını öne süren Fehmi Adsız, şunları söyledi:

Gelinim, 2 yaşındaki torunum ve ben evde yalnız kaldık. Torunumun ağlaması nedeniyle ben gelinimi uyardım. O bana ters sözler söyledi. Bana, 'Mal, benim çocuklarım sana ne?' dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım mutfaktan bıçağı aldım, gelinimin de arkası dönük banyodaydı. Ben önce bıçakla sırtına vurdum. Can havliyle bana döndü. Ben ikinci darbeyi karnına vurdum. Her iki darbede bıçak fazla girmedi. Sonra gelinim yere düştü ben de bıçağı boğazına gırtlak kısmına sapladım. Ben halen onun üzerindeyken altımda can çekişiyordu. Daha sonra sol tarafına karın boşluğuna bıçağı sapladım. Nefes almayı bıraktıktan sonra öldüğünden emin olunca üzerinden kalktım.

"Yaşananlardan pişmanım"

Cesetten kurtulmak için plan yaptığını anlatan Fehmi Adsız, şu ifadeleri kullandı:

Daha sonra bir anlık düşünce ile cesedi parçalayıp bir dere kenarına ya da ormanlık alana atıp cesetten kurtulacaktım. Öldürdüğümden de kimseye bahsetmeyecektim. Evdeki takım çantam içindeki testere ile banyoda cesedi kol ve bacaklarını kestim. Evde bulunan çöp poşetine koyup parçaları da otoparkta bulunan arabamın bagajına koydum. Üzerim kana bulandığı için eve gidip üzerimi değiştirdim. Daha sonra yukarı çıkıp gövdeyi de poşete koyarken kapı çaldı ve eşim ile büyük torunum eve geldi. Eşim zaten evdeki kanları gördü, ben de gelinimi öldürdüğümü söyledim. Eşim de karşı komşuya giderek durumu anlattı komşularım polisi aradı. Ben de polisler gelince teslim oldum. Benim gelinime karşı herhangi bir cinsel saldırı yapmam söz konusu değildir. Gelinim de bu yönde beni şantaj veya farklı şekilde bir durum ile tehdit etmedi. Olay anlık sinirlenmem sonucunda oldu. Cesedi parçalama niyetim de gelinimi öldürdüğümün ortaya çıkmaması içindi. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım.

Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında Fehmi Adsız hakkında mütalaasını veren savcı, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Fehmi Atsız hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan dava açıldığını, ancak sanığın üzerine atılı suçun 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğunu belirterek, takdiri indirim maddesinin uygulanmasını gerektirir olumlu kanaat uyandıracak davranışı olmadığını karar verip, müebbet hapis cezasına çarptırdı.