Petrol
87.52
-2.52%
Euro
19.3018
0.01%
Dolar
18.6191
0.13%
Altın
1.053
0.07%
Borsa
4516
0.19%
Bitcoin
318.636
1.33%
BTXN Coin
6.63
0.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali araca takla attırdı

    Ergene'de kırımızı ışıkta geçen, kamyona çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarpıp, takla attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali araca takla attırdı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydan gelen olayda, otomobille kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Y.E.K., kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı.

    Kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da yol tabelasına çarparak takla attı.

    2 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Y.E.K ile İ.B. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ'da refüje çarpan otomobil takla attı VİDEO

    kaza

    kaza

    kaza


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı
    Medya

    Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı

    Kripto paraya neler oluyor? Bitcoin yatırımcısını bekleyen gerçekler
    Ekonomi

    Kripto paraya neler oluyor? Bitcoin yatırımcısını bekleyen gerçekler

    Görüş Bildir