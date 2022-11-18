Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali araca takla attırdı

Ergene'de kırımızı ışıkta geçen, kamyona çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarpıp, takla attı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydan gelen olayda, otomobille kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Y.E.K., kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da yol tabelasına çarparak takla attı.

2 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Y.E.K ile İ.B. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da refüje çarpan otomobil takla attı VİDEO











