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- Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali araca takla attırdı
Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali araca takla attırdı
Ergene'de kırımızı ışıkta geçen, kamyona çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarpıp, takla attı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 16:21
- Güncelleme : 18.11.2022 - 16:24
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydan gelen olayda, otomobille kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Y.E.K., kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da yol tabelasına çarparak takla attı.
2 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Y.E.K ile İ.B. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da refüje çarpan otomobil takla attı VİDEO