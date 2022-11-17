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- Tekirdağ’da kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı araç, şarampole uçtu
Tekirdağ’da kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı araç, şarampole uçtu
Seyir halindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
- 17.11.2022 - 17:34
- Güncelleme : 17.11.2022 - 17:40
İstanbul istikametine seyreden İsmail Ö. idaresindeki kamyon, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Askeri Havaalanı Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Selçuk A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonrası şarampole savrulan aracın sürücüsü Selçuk A. yaralandı.
“Ben de anlamadım”
İHA’nın haberine göre yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü İsmail Ö., “Ben de anlamadım.” dedi.