Tekirdağ'da kız çocuğunu taciz eden sapık aranıyor 13 yaşındaki kız çocuğu, markette tacize uğradı. Bu da yetmedi, sapık kız çocuğunu evine kadar takip edip, bir de asansörde taciz etti. Polis, daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan tutuklanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA İğrenç haber bu kez Tekirdağ’dan geldi… Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi’nde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, geçtiğimiz cumartesi günü alışveriş yapmak üzere girdiği markette tacize uğradı. Asansörde de sıkıştırdı Tacizci, iddiaya göre kızı takip ederek girdiği binanın asansöründe de sıkıştırdı. Kız çocuğunun eve giderek yaşadıklarını anlatmasının ardından aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından kimliğine belirlediği A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce aynı suçtan tutuklandı A.D.’nin daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan gözaltına alındığı, tutuklandığı, 6 ay hapis yattıktan sonra geçtiğimiz günlerde salıverildiği öğrenildi. Evli ve bir lokantada motorlu kuryelik yaptığı belirlenen A.D.’nin yakalanması için polis, geniş çaplı çalışma başlattı.