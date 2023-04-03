Tekirdağ'da kız isteme kavgasında hayatını kaybeden amca ve yeğene veda

Kız isteme yüzünden aileler arasında çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi..
Tekirdağ'da yaşanılan olayda, kan aktı.
Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 45 yaşındaki Ferdi Gezer ve 24 yaşındaki yeğeni Erdoğan Gezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
1'i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Amca yeğen hayatını kaybetti
Kız isteme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybedenlerin AK Parti Milletvekili aday adayı Defne Gezer‘in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer için Aydoğdu Mahallesi Hacı Sabri Efendi Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.
Toprağa verildiler
Cenaze töreninde ölenlerin yakınları tabutların başında gözyaşı dökerken, zaman zaman sinir krizleri geçirenler oldu.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Gezer ve Erdoğan Gezer, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.