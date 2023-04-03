Tekirdağ'da kız isteme kavgasında hayatını kaybeden amca ve yeğene veda Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada hayatını kaybeden amca ve yeğeni toprağa verildi.

İHA

Kız isteme yüzünden aileler arasında çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi..

Tekirdağ'da yaşanılan olayda, kan aktı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 45 yaşındaki Ferdi Gezer ve 24 yaşındaki yeğeni Erdoğan Gezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

1'i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Amca yeğen hayatını kaybetti

Kız isteme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybedenlerin AK Parti Milletvekili aday adayı Defne Gezer‘in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer için Aydoğdu Mahallesi Hacı Sabri Efendi Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.

Toprağa verildiler

Cenaze töreninde ölenlerin yakınları tabutların başında gözyaşı dökerken, zaman zaman sinir krizleri geçirenler oldu.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Gezer ve Erdoğan Gezer, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.