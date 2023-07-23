Tekirdağ'da köfte arabasını ateşe verdiler Çerkezköy'de trafikten çekilip, köfte arabasına döndürülen ekmek teknesi, gece vakti kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Aracın sahibi 200 bin TL zarar ettiklerini aktardı.

İHA

Tekirdağ Çerkezköy'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Trafikten çekilerek, köfte arabasına dönüştürülen park halindeki minibüs, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Alev topuna dönen araçtan geriye ise iskelet yığını kaldı.

"Tekerlekten yakmaya başlamışlar"

Minibüste babası ile çalıştıklarını, minibüsün kundaklandığını sabah saatlerinde oraya giden babasının gördüğünü kaydeden Erkan Solmaz (45), “Aracımın ön kısmında kamera vardı. Kamera en son gece saat 01.20’de görüntü kaydetmiş. Aracın arkasından gelip yakmışlar, arka tarafta kamera yoktu. Tekerlekten yakmaya başlamışlar” dedi.

"200 bin TL zararımız var"

Minibüste gündüzleri çalıştıklarını kaydeden Solmaz, şöyle devam etti;

Akşam saat 21.00’de kapatıyorduk. Sabah babam gittiğinde aracın küle döndüğünü görüp, beni aradı. Daha sonra karakola gidip ifade verdik. Araç kül topuna dönmüş. Yaklaşık 200 bin TL kadar zararımız var. İçimiz yandı. Bunu kimin ya da kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Umarım yapanlar bir an önce bulunur.

Ekipler her yerde arıyor

Bunun üzerine polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatarak, köfte satışı yapılan minibüsü yakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.