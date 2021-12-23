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    Tekirdağ'da köpeğini at arabasına bağlayıp koşturdu

    At arabasının arkasına iple bağladığı köpeği koşturup, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan K., köpeğin kendisine ait olduğunu ve ona işkence yapmadığını savundu.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 16:10
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    Tekirdağ'da köpeğini at arabasına bağlayıp koşturdu

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezinde bulunan Gökhan K.isimli şahıs, at arabasının arkasına iple bağladığı köpeği, dakikalarca koşturdu.

    Caddelerde halkın uyarılarına rağmen köpeğin at arabasının arkasından koşturulduğu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu kapsamda emniyet ekipleri, Gökhan K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.Köpek ise Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

    "ARACIM OLMADIĞI İÇİN AT ARABASINA BAĞLAYIP ORMANA GÖTÜRDÜM"

    Gökhan K., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu ve ona işkence yapmadığını belirterek, "Köpek bana ait ve çocuğumu da çok seviyor. Ama oynarken onu ısırdı. Ben de kimseye zarar vermemesi için evden uzakta ormana bırakmak istedim. Aracım olmadığı için at arabasına bağlayıp ormana götürdüm. Ama ben bıraktıktan sonra yeniden eve geldi" dediği öğrenildi.

    Polis, Gökhan K. ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    Tekirdağ da köpeğini at arabasına bağlayıp koşturdu #1

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    Tekirdağ da köpeğini at arabasına bağlayıp koşturdu #5

    Tekirdağ da köpeğini at arabasına bağlayıp koşturdu #6

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