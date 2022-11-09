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    Tekirdağ'da köpek kaçarken araba çarpan çocuk yoğun bakımda

    Çerkezköy'de küçük çocuk köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucunda yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
    • 09.11.2022 - 11:00
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    Tekirdağ'da köpek kaçarken araba çarpan çocuk yoğun bakımda

    Başıboş köpek dehşeti sebebiyle Tekirdağ'ın Çerkezköy 10 yaşındaki Efekan Demir, kaçmaya çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

    Köpek tarafından bir süre kovalanan Demir, kaçmak için otoyola çıktı. Köpekten kaçarken birden otoyola çıkan Demir’e araç çarptı.

    Olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Demir, hastaneye kaldırıldı.

    Küçük çocuk yoğun bakımda

    İHA'nın haberine göre, vücudunda kırıklar oluşan Demir’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Tekirdağ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı VİDEO

    Tekirdağ da köpek kaçarken araba çarpan çocuk yoğun bakımda #1

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