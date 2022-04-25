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    Tekirdağ'da köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

    Tekirdağ Çorlu’da, sokakta komşu köpeğinin saldırısı nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay sonrası köpeklerin bağlanmadığı gerekçesiyle komşular arasında uzun süre tartışma yaşandı.
    • 25.04.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:00
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    Tekirdağ'da köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nusratiye Mahallesi Derman Sokak üzerinde komşu köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki K.C.D. yaralandı.

    Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayın ardından sokağa çıkan bir grup mahalle sakini, köpeklerin bağlamadığı gerekçesiyle komşularını suçladı.

    Sokak sakinleri, küçük çocuğu ısıran köpeğin belediye tarafından alınmasını istedi

    Komşular arası uzun süren tartışma, polisin olay yerine gelmesiyle tatlıya bağlandı. Sokak sakinleri, küçük çocuğu ısıran köpeğin belediye tarafından alınmasını istedi.

    Yaralı çocuğun babası Mert Demirkıran, “Eşim telefonla aradı. Oğlumu yüzünden ve çenesinden köpek ısırdığını duyunca eve geldim. Köpeklerden korkudan sokaktan geçmekte zorlanıyoruz.” dedi.

    Tekirdağ da köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü #1

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