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    Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

    Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

    12 yaşındaki çocuk, kendisini kovalayan köpekten kaçabilmek için aniden yola fırladı. Yoldan geçen bir arabanın çocuğa çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • 26.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 09:21
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    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde, başıboş bir köpek nedeniyle bir çocuk daha mağdur oldu.

    Sokakta yürürken bir anda köpek kovalamaya başlayınca 12 yaşındaki K.C, hızla kaçmaya başladı.

    Kaza anları kamerada

    Köpekten kurtulabilmek için hızla yola atlayan çocuğa, o anda yoldan geçen bir araba çarptı. Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    'Köpek saldırgan değil'

    Sahipli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi polis ifadesinde, köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.

    Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı #1

    Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı #2


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