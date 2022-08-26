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Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

Tekirdağ’da köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

12 yaşındaki çocuk, kendisini kovalayan köpekten kaçabilmek için aniden yola fırladı. Yoldan geçen bir arabanın çocuğa çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.