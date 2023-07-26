Tekirdağ'da korkuluğa tırmanan çocuk balkondan aşağı düştü
İHA

Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi Dere 2. Sokak'ta yaşanan olayda, 5 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, annesinden habersiz 2. kattaki evin korkuluğuna tırmanarak oyun yapmak istedi.

Balkondan aşağı düştü

Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, camekanlı balkondan beton zemine düştü.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da korkuluğa tırmanan çocuk balkondan aşağı düştü