Tekirdağ'da korkuluğa tırmanan çocuk balkondan aşağı düştü

İHA
Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı.
Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi Dere 2. Sokak'ta yaşanan olayda, 5 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, annesinden habersiz 2. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun yapmak istedi.
Balkondan aşağı düştü
Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, camekanlı balkondan beton zemine düştü.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.