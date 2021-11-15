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Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı

Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı

Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.