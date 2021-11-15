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    Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı

    Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden uzaklaştı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:46
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    Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı

    İstanbul'dan Tekiradağ yönündeki 34 EHJ 441 plakalı otomobil sürücüsü S.T., seyir halindeyken 34 ZUP 64 plakalı otomobilin yan yoldan karayola çıkması sonucu, çarpışmamak için direksiyonu yolun orta bölümüne kırdı.

    Hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak takla attı.

    ARDINA BAKMADAN KAÇTI

    Korkunç kazada otomobilde bulunan S.T. ve B.D. yaralandı.

    Kazaya neden olan otomobil  sürücüsü ise, ardına bakmadan bölgeden uzaklaştı.

    Tekirdağ'da korkunç kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı VİDEO

    Tekirdağ da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Korkunç kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardınan yaralıları hastaneye kaldırdı.

    KAÇAK SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü M.Ö. yakalandı.

    Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Tekirdağ da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı #2

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