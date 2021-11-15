- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı
Tekirdağ'da kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı
- İHA
- 15.11.2021 - 16:26
- Güncelleme : 15.11.2021 - 17:46
İstanbul'dan Tekiradağ yönündeki 34 EHJ 441 plakalı otomobil sürücüsü S.T., seyir halindeyken 34 ZUP 64 plakalı otomobilin yan yoldan karayola çıkması sonucu, çarpışmamak için direksiyonu yolun orta bölümüne kırdı.
Hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak takla attı.
ARDINA BAKMADAN KAÇTI
Korkunç kazada otomobilde bulunan S.T. ve B.D. yaralandı.
Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise, ardına bakmadan bölgeden uzaklaştı.
Tekirdağ'da korkunç kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Korkunç kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardınan yaralıları hastaneye kaldırdı.
KAÇAK SÜRÜCÜ YAKALANDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü M.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.