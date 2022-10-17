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    Tekirdağ'da korkutan yangın

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye erinin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.
    • 17.10.2022 - 19:03
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 19:19
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    Tekirdağ'da korkutan yangın

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. katında yangın çıktı.

    Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbarı alır almaz olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin balkonundan dışarıya sıçrayan alevlere müdahale etti.

    Büyümeden söndürüldü

    Bazı itfaiye ekipleri de yangına içeriden müdahale çalışması başlattı.

    İtfaiye ekiplerinin sitenin içerisinden ve dışarıdan yangına müdahalesi ile çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, itfaiye erinin alevlerle mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre yangın sonrasında evde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

    Tekirdağ'da korkutan yangın VİDEO

    Tekirdağ da korkutan yangın #1

    Tekirdağ da korkutan yangın #2

    Tekirdağ da korkutan yangın #3


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