Tekirdağ'da koyunları yangında telef olan adam gözyaşlarına boğuldu

Çorlu ilçesinde saman balyasında başlayıp büyüyerek ağıla sıçrayan yangın 40 koyunu telef etti. Hayvanların sahibi, 'Bebeğim gibi büyüttüğüm hayvanlarım telef oldu' diyerek ağladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Hüsamettin Sert'e ait istiflenmiş saman balyalarında yangın çıktı.

Yangın, sert esen rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, evin bahçesindeki ağıla sıçradı.

Marmara Ereğlisi ve Çorlu’dan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın kontrol altına alındı.

1 milyon lira zarar

Ağılın kullanılamaz hale geldiği, bin adet saman balyasının yandığı ve tarım aletlerinin zarar gördüğü olayla ilgili konuşan mal sahibi Hüsamettin Sert, 1 milyon liraya yakın zararının olduğunu 40 koyununun telef olduğunu kaydetti.

Sert, yangının yan komşuda kışlık hazırlığı için yakılan ateş nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü ve sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi.

"Bebeğim gibi büyüttüğüm hayvanlarım telef oldu"

“Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarım telef oldu” dediği sırada gözyaşlarına boğulan Hüsamettin Sert, “Yan tarafta kışlık kahvaltılık hazırlamak için ateş yakılmış. Ben evde değildim. Muhtara da söyleyecektim, rüzgarlı havalarda hoparlörlerden uyarı yapılabilirdi. Ama köyün amiri de ilgisiz kaldı. Üreticiye kimsenin saygısı yok, duyarlılık yok.

"Zamanını mangal keyfi yaparak değerlendirerden zarar görmek insanın zoruna gidiyor"

Zararım çok büyük ancak maddi boyuttan ziyade, zamanını mangal keyfi yaparak değerlendirenlerden zarar görmek, insanın çok zoruna gidiyor, cidden çok üzüldüm. Yılların birikimi, milletimize bir katma değerde bulunmak için mücadele verirken, bunu yaşamak çok ağrıma gidiyor. Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarımın gözlerimin önünde yok olması canımı çok acıtıyor” şeklinde konuştu.