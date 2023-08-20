Tekirdağ'da küfürleştiği ortağını bıçakla öldürdü

İHA
Tekirdağ'da korkunç bir cinayet yaşandı.
Bir eğlence mekanında meydana geken olayda, mekan sahipleri, E.E.T. ile İlker Esluğ (40) arasında işyerinin bodrum katında küfürleşme yaşandı.
Ortağını yaraladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkelenen E.E.T., ortağı İlker Esluğ’u bıçaklayarak ağır yaraladı.
Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlker Esluğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polise teslim olan E.E.T. işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.