Tekirdağ'da küfürleştiği ortağını bıçakla öldürdü Eğlence mekanı sahipleri arasında yaşanan tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri, çıkardığı bıçağı ile ortağını ağır yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede van verdi.

İHA

Tekirdağ'da korkunç bir cinayet yaşandı.

Bir eğlence mekanında meydana geken olayda, mekan sahipleri, E.E.T. ile İlker Esluğ (40) arasında işyerinin bodrum katında küfürleşme yaşandı.

Ortağını yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkelenen E.E.T., ortağı İlker Esluğ’u bıçaklayarak ağır yaraladı.

Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlker Esluğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polise teslim olan E.E.T. işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.