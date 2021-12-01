Kuyumcudan altın bileklik çalan Nijerya uyruklu J.I.C. tutuklanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan Y.K., 26 Kasım'da iş yerinden altın bileklik çalındığını fark edip polise başvurdu.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kuyumcuya gelen kişinin, bir süre iş yeri sahibiyle sohbet ettiğini, arkasını dönünce de tezgahtan aldığı altın bilekliği cebine atıp, ayrıldığını gördü.

YABANCI UYRUKLU HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi Nijerya uyruklu J.I.C.’yi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da kuyumcudan altın çalınma anı kamerada VİDEO



TUTUKLANDI

Daha önce İstanbul'da da aynı yöntemle 4 kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlenen J.I.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





