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- Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı
Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı
Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
- 11.05.2022 - 08:52
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:30
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'nde yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.
Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.
Önce bıçakladı sonra başına tekme attı
Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu.
Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ’da dehşet anları kamerada