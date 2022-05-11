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Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı

Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.