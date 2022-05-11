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    Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı

    Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
    • 11.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:30
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    Tekirdağ'da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'nde yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

    Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

    Önce bıçakladı sonra başına tekme attı

    Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu.

    Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ’da dehşet anları kamerada

    Tekirdağ da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı #1

    Tekirdağ da laf atma kavgasında acımasızca bıçakladı #2


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