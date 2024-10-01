Fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara göz açtırılmıyor!
Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.
GÜZELLİK MERKEZİ VE MASAJ SALONU OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORDU
Çerkezköy'de güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerinde sosyal medya üzerinden reklam vererek fuhuş yapmak için yer temin eden ve fuhuş yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin üç ev ve bir iş yerinde yaptığı aramalarda cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyallere el konuldu.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T, B.A ve A.V., polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı.
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