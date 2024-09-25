Tekirdağ'da mekanda hesap kavgası Tekirdağ'da CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesine ait olduğu öğrenilen bir alkollü mekanda, hesap tartışması darpla sonuçlandı.

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İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda faaliyet gösteren ve CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait alkollü mekanda kavga çıktı.

Gece eğlenmek için mekana gelen U.A. ve S.P., ayrılmadan önce hesabı istedi.

Hesabın 2 bin 500 lira tuttuğunu belirten müşterilere, işletme sahibi 12 bin 500 lira olarak kesmek istedi.

Pos makinesine 12 bin 500 lira yazıldığını gören müşteriler duruma itiraz etti.

GEZER VE KORUMALARI SALDIRDI

Hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan gerginlik sırasında CHP'li meclis üyesi Gezer ve beraberinde 2 koruması, müşterilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada müşteriler U.A. ve S.P. darbedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga ayırılırken, işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da zarar gördü.

KİRALAMA ŞİRKETİNİN ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan arbedede işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da yaklaşık 200 bin liralık zarar gördü.

İşletme sahibi Cengiz Gezer'in araç kiralama şirketinin zararını karşılayacağını belirtmesine rağmen, zararı karşılamadığı ve kendisinin de meclis üyesi olduğunu belirterek tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, daha önce de aynı mekanda benzer olayların yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)